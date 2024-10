Carlos Alcaraz a vécu un mois d’août très compliqué avec une défaite contre Novak Djokovic en finale des Jeux Olympiques, un match perdu dès son entrée en lice à Cincinnati contre Gaël Monfils et enfin une élimi­na­tion dès le deuxième tour à l’US Open face à Botic van de Zandschulp.

Mais depuis, l’Espagnol a fait le travail avec l’Espagne en Coupe Davis, permis à la Team Europe de s’im­poser lors de la Laver Cup et remporté l’ATP 500 de Pékin.

« Après la tournée nord‐américaine, j’étais un peu déprimé, je ne voulais pas toucher une raquette pendant un certain temps, je ne voulais pas voyager. Nous avons beau­coup parlé pendant ces jours‐là, sachant que je devais retourner à l’en­traî­ne­ment, être plus fort physi­que­ment et menta­le­ment pour surmonter ces moments. Le mois dernier, nous avons travaillé très dur, sur le court et en dehors, pour pouvoir revivre un moment comme celui‐là. C’est pour­quoi je pense que mon entraî­neur, Juan Carlos Ferrer, était ému ; cela a été un moment spécial pour moi et les gens qui m’en­tourent », a révélé Alcaraz après sa victoire en finale contre Jannik Sinner mercredi.