Désormais mené 4–6 dans ses face‐à‐face avec Carlos Alcaraz après sa défaite en finale de l’ATP 500 de Pékin, le numéro 1 mondial Jannik Sinner a parlé en confé­rence de presse de sa riva­lité avec l’Espagnol.

« C’est toujours génial de le rencon­trer parce que nous nous pous­sons mutuel­le­ment à la limite. Des matches comme celui‐ci m’aident à voir ce que je dois améliorer. Ce n’est pas seule­ment avec lui, c’est aussi le cas avec d’autres joueurs. C’est bien de partager le terrain avec lui. Je pense que les fans appré­cient égale­ment notre riva­lité. Les matches sont géné­ra­le­ment longs, très physiques, avec de nombreux tour­nants pour chacun d’entre nous. Je me sens privi­légié et honoré de partager le terrain avec lui. Nous avons tous les deux essayé de gagner aujourd’hui (mercredi) et nous étions très concen­trés. Nous nous compor­tons correc­te­ment sur le terrain et c’est aussi un élément qui contribue toujours à rendre nos matchs si intéressants »