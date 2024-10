Si Novak Djokovic continue d’épater tout le monde grâce à ses perfor­mances sur le court à 37 ans, il n’est pas en reste lors­qu’il s’agit de s’ex­primer dans plusieurs langues.

Connu pour parler couram­ment au moins quatre langues (le serbe, l’an­glais, l’es­pa­gnol, l’ita­lien et un peu le fran­çais), l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a fait encore mieux après sa victoire au deuxième tour sur le Masters 1000 de Shanghai. Invité à s’ex­primer sur le court, le Serbe a tenté de s’ex­primer dans le dialecte de Shanghai.

Et même s’il ne semblait pas satis­fait de lui en confé­rence de presse d’après match, son culot linguis­tique reste remarquable.

« Je pense que je dois d’abord maîtriser les bases de la langue chinoise avant de me lancer dans les dialectes. Je pense que c’était plus une tenta­tive, ou j’ai essayé de parler le dialecte de Shanghai, mais les gens n’ont pas très bien réagi à ce que j’ai dit. Je l’ai dit deux fois et, vous savez, jusqu’à ce que le modé­ra­teur prenne le micro et commence à parler et que je commence à répéter après lui, alors cela avait un sens pour les gens qui écou­taient. Ce n’est pas une langue facile à maîtriser, et je n’ai pas beau­coup pratiqué ces cinq dernières années, je dois l’ad­mettre, alors il faut que je m’y remette. J’espère qu’au fur et à mesure que le tournoi avance, mon tennis et ma langue chinoise s’amélioreront. »