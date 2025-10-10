L’histoire est folle pour les cousins germains, Arthur Rinderknech (54e mondial) et Valentin Vacherot (204e mondial), tous deux qualifiés en demi‐finales du Masters 1000 de Shanghai.
Kevin O’Shea, ancien coach adjoint du Français et du Monégasque à l’université texane A&M (aux Etats‐Unis), a raconté une anecdote à L’Equipe qui en dit long sur l’état d’esprit des deux joueurs.
« En 20 ans de coaching, Val et Arthur sont les joueurs que j’ai croisés qui ont la plus grande croyance en eux. La semaine dernière, Val a dit à un de ses anciens coéquipiers : « Je vais faire un gros truc à Shanghai. » Il y croyait, c’est pour ça que je ne suis pas vraiment surpris. »
Publié le vendredi 10 octobre 2025 à 14:25