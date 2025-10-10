L’histoire est folle pour les cousins germains, Arthur Rinderknech (54e mondial) et Valentin Vacherot (204e mondial), tous deux quali­fiés en demi‐finales du Masters 1000 de Shanghai.

Kevin O’Shea, ancien coach adjoint du Français et du Monégasque à l’uni­ver­sité texane A&M (aux Etats‐Unis), a raconté une anec­dote à L’Equipe qui en dit long sur l’état d’es­prit des deux joueurs.

« En 20 ans de coaching, Val et Arthur sont les joueurs que j’ai croisés qui ont la plus grande croyance en eux. La semaine dernière, Val a dit à un de ses anciens coéqui­piers : « Je vais faire un gros truc à Shanghai. » Il y croyait, c’est pour ça que je ne suis pas vrai­ment surpris. »