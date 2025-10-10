Alors que Daniil Medvedev et Alex de Minaur bataillaient en quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai, un petit inci­dent en tribunes a inter­rompu la partie quelques instants à 4–2, 30–30 dans le premier set pour le Russe.

« Je ne sais pas ce qu’il se passe Daniil. Une spec­ta­trice a crié quelque chose et tout le monde demande à ce qu’elle soit expulsée du stade. Désolé, c’est surpre­nant », a glissé l’ar­bitre fran­çais Renaud Lichtenstein à Medvedev, revenu s’as­seoir sur sa chaise.

Ce petit contre­temps n’a pas empêché Medvedev de remporter la première manche (6−4).