Alors que Daniil Medvedev et Alex de Minaur bataillaient en quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai, un petit incident en tribunes a interrompu la partie quelques instants à 4–2, 30–30 dans le premier set pour le Russe.
« Je ne sais pas ce qu’il se passe Daniil. Une spectatrice a crié quelque chose et tout le monde demande à ce qu’elle soit expulsée du stade. Désolé, c’est surprenant », a glissé l’arbitre français Renaud Lichtenstein à Medvedev, revenu s’asseoir sur sa chaise.
Ce petit contretemps n’a pas empêché Medvedev de remporter la première manche (6−4).
Publié le vendredi 10 octobre 2025 à 13:57