AccueilATPATP - ShanghaiL'arbitre à Medvedev lors de son duel contre De Minaur : "Je...
ATP - Shanghai

L’arbitre à Medvedev lors de son duel contre De Minaur : « Je ne sais pas ce qui se passe Daniil. Désolé, c’est surprenant »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

815

Alors que Daniil Medvedev et Alex de Minaur bataillaient en quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai, un petit inci­dent en tribunes a inter­rompu la partie quelques instants à 4–2, 30–30 dans le premier set pour le Russe. 

« Je ne sais pas ce qu’il se passe Daniil. Une spec­ta­trice a crié quelque chose et tout le monde demande à ce qu’elle soit expulsée du stade. Désolé, c’est surpre­nant », a glissé l’ar­bitre fran­çais Renaud Lichtenstein à Medvedev, revenu s’as­seoir sur sa chaise. 

Ce petit contre­temps n’a pas empêché Medvedev de remporter la première manche (6−4).

Publié le vendredi 10 octobre 2025 à 13:57

Article précédent
L’aveu de Novak Djokovic, qualifié en demi‐finales : « C’est physi­que­ment l’un des tour­nois les plus diffi­ciles de ma vie »
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats du Masters 1000 de Shanghai en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.