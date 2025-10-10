Alors qu’elle avait perdu ses six premiers duels face à Iga Swiatek, en remportant qu’un seul set, Jasmine Paolini n’a fait qu’une bouchée de la sextuple lauréate en Grand Chelem lors des quarts de finale du WTA 1000 de Wuhan : 6–1, 6–2.
« Je suis très heureuse, chaque fois que j’affronte Swiatek, c’est très difficile, mais je l’ai enfin battue ! Je suis très contente de mon niveau, c’est une joueuse fantastique et cela signifie beaucoup pour moi d’avoir joué ainsi contre une joueuse comme Iga », a réagi l’Italien, soulagée, lors de l’interview sur le court.
« Sono molto felice, ogni volta che affronto Swiatek è molto dura, ma finalmente ho vinto una partita ! Sono molto felice per il mio livello, lei è una tennista fantastica e per me significa tanto aver giocato così contro una tennista come Iga.
Gauff ? È un'altra…
Pour tenter de se qualifier en finale, la 8e joueuse mondial affrontera Cori Gauff.
Publié le vendredi 10 octobre 2025 à 14:44