Alors qu’elle avait perdu ses six premiers duels face à Iga Swiatek, en rempor­tant qu’un seul set, Jasmine Paolini n’a fait qu’une bouchée de la sextuple lauréate en Grand Chelem lors des quarts de finale du WTA 1000 de Wuhan : 6–1, 6–2.

« Je suis très heureuse, chaque fois que j’af­fronte Swiatek, c’est très diffi­cile, mais je l’ai enfin battue ! Je suis très contente de mon niveau, c’est une joueuse fantas­tique et cela signifie beau­coup pour moi d’avoir joué ainsi contre une joueuse comme Iga », a réagi l’Italien, soulagée, lors de l’in­ter­view sur le court.

Paolini 🇮🇹🎙



« Sono molto felice, ogni volta che affronto Swiatek è molto dura, ma final­mente ho vinto una partita ! Sono molto felice per il mio livello, lei è una tennista fantas­tica e per me signi­fica tanto aver giocato così contro una tennista come Iga.



Gauff ? È un’altra… pic.twitter.com/JZubGwFX9D — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) October 10, 2025

Pour tenter de se quali­fier en finale, la 8e joueuse mondial affron­tera Cori Gauff.