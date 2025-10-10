AccueilWTAWTA - WuhanPaolini, après avoir écrasé Swiatek en quarts de finale : "Gagner enfin...
WTA - Wuhan

Paolini, après avoir écrasé Swiatek en quarts de finale : « Gagner enfin un match contre elle, en jouant de cette manière, ça signifie beau­coup pour moi »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Alors qu’elle avait perdu ses six premiers duels face à Iga Swiatek, en rempor­tant qu’un seul set, Jasmine Paolini n’a fait qu’une bouchée de la sextuple lauréate en Grand Chelem lors des quarts de finale du WTA 1000 de Wuhan : 6–1, 6–2.

« Je suis très heureuse, chaque fois que j’af­fronte Swiatek, c’est très diffi­cile, mais je l’ai enfin battue ! Je suis très contente de mon niveau, c’est une joueuse fantas­tique et cela signifie beau­coup pour moi d’avoir joué ainsi contre une joueuse comme Iga », a réagi l’Italien, soulagée, lors de l’in­ter­view sur le court. 

Pour tenter de se quali­fier en finale, la 8e joueuse mondial affron­tera Cori Gauff. 

Publié le vendredi 10 octobre 2025 à 14:44

