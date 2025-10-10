Séparé de son coach de longue date depuis plusieurs semaines et désormais entouré de deux nouveaux entraîneurs, dont Thomas Johansson présent sur place, Daniil Medvedev est de retour en grande forme en Chine où il s’est qualifié pour les demi‐finales du Masters 1000 de Shanghai grâce à sa victoire contre Alex de Minaur (6−4, 6–4).
S’il se sent en confiance, le joueur russe aborde son duel face au Français Arthur Rinderknech avec prudence.
« I did expect this » 😤— Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) October 10, 2025
Meddy reflects on his run so far…@DaniilMedwed #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/PKr7dFtkaA
Question : « Vous attendiez‐vous à cette série de victoires ? Contre Rinderknech, vous serez le favori sur le papier. Aimez‐vous être dans cette position ? »
Medvedev : « Non, cela m’est égal. Au tennis, cela n’a pas d’importance. Comme on le voit avec Valentin Vacherot, sur un jour, vous pouvez perdre contre n’importe qui et vous pouvez battre n’importe qui. Alors bien sûr, quand vous jouez contre Sinner ou Alcaraz, ce sont eux les favoris. Mais regardez, Sinner a perdu ici. Oui, il a abandonné, mais il a perdu. Ça arrive. C’est plus rare pour lui que pour les autres, mais ça arrive à tout le monde. Donc peu importe qui est le favori. Et pour être honnête, je m’y attendais. J’ai très bien joué à Pékin. Je servais pour le match afin d’être en finale contre Jannik. J’ai très bien joué à Hangzhou malgré la défaite en quarts. »
Publié le vendredi 10 octobre 2025 à 15:19