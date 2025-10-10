AccueilATPATP - ShanghaiMedvedev, qualifié en demi-finales : "Regardez, Sinner a perdu ici. Oui, il...
Medvedev, qualifié en demi‐finales : « Regardez, Sinner a perdu ici. Oui, il a aban­donné, mais il a perdu. C’est plus rare pour lui que pour les autres, mais ça arrive à tout le monde »

Par Baptiste Mulatier

Séparé de son coach de longue date depuis plusieurs semaines et désor­mais entouré de deux nouveaux entraî­neurs, dont Thomas Johansson présent sur place, Daniil Medvedev est de retour en grande forme en Chine où il s’est qualifié pour les demi‐finales du Masters 1000 de Shanghai grâce à sa victoire contre Alex de Minaur (6−4, 6–4).

S’il se sent en confiance, le joueur russe aborde son duel face au Français Arthur Rinderknech avec prudence. 

Question : « Vous attendiez‐vous à cette série de victoires ? Contre Rinderknech, vous serez le favori sur le papier. Aimez‐vous être dans cette position ? »

Medvedev : « Non, cela m’est égal. Au tennis, cela n’a pas d’im­por­tance. Comme on le voit avec Valentin Vacherot, sur un jour, vous pouvez perdre contre n’im­porte qui et vous pouvez battre n’im­porte qui. Alors bien sûr, quand vous jouez contre Sinner ou Alcaraz, ce sont eux les favoris. Mais regardez, Sinner a perdu ici. Oui, il a aban­donné, mais il a perdu. Ça arrive. C’est plus rare pour lui que pour les autres, mais ça arrive à tout le monde. Donc peu importe qui est le favori. Et pour être honnête, je m’y atten­dais. J’ai très bien joué à Pékin. Je servais pour le match afin d’être en finale contre Jannik. J’ai très bien joué à Hangzhou malgré la défaite en quarts. »

Publié le vendredi 10 octobre 2025 à 15:19

