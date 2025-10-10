L’apparition de Roger Federer dans un tournoi n’est jamais anodine, et elle prend encore plus d’ampleur lorsqu’il revient en tenue de joueur !

Après la fin des quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai, le maestro suisse est monté sur le court pour un match d’exhibition en double…

Hero’s Welcome ! 🙏 @rogerfederer takes centre stage for an all‐star doubles exhi­bi­tion match at the #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/ypYalpTWlD — ATP Tour (@atptour) October 10, 2025

Pour le plus grand plaisir du public chinois !