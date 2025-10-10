AccueilVidéosLe grand retour de Federer sur le court pour un match !
Le grand retour de Federer sur le court pour un match !

Baptiste Mulatier
L’apparition de Roger Federer dans un tournoi n’est jamais anodine, et elle prend encore plus d’ampleur lorsqu’il revient en tenue de joueur !

Après la fin des quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai, le maestro suisse est monté sur le court pour un match d’exhibition en double…

Pour le plus grand plaisir du public chinois !

Publié le vendredi 10 octobre 2025 à 15:55

