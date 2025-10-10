L’apparition de Roger Federer dans un tournoi n’est jamais anodine, et elle prend encore plus d’ampleur lorsqu’il revient en tenue de joueur !
Après la fin des quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai, le maestro suisse est monté sur le court pour un match d’exhibition en double…
Hero’s Welcome ! 🙏 @rogerfederer takes centre stage for an all‐star doubles exhibition match at the #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/ypYalpTWlD— ATP Tour (@atptour) October 10, 2025
Pour le plus grand plaisir du public chinois !
Publié le vendredi 10 octobre 2025 à 15:55