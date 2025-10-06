Lors de l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax, le jour­na­liste Benoît Maylin a salué la perfor­mance du Français Giovanni Mpetshi Perricard, tombeur de Taylor Fritz (4e mondial) au troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai (6−4, 7–5).

« Mpetshi Perricard a été super solide. Il fait pas loin des 100 kilos et les bouger dans ces condi­tions, avec des échanges, c’est très fort. Battre un top 10 c’est symbo­lique. Il en avait perdu six. Il est resté parfait cette fois contre Fritz. Il se retrouve pour la première fois en huitièmes de finale d’un Masters 1000. Que tu perdes après contre Rune, pour­quoi pas. Ce sera jouable, on verra bien. Mais tout est bonus dans cette histoire. Réussir à tenir ce tennis à risque pendant tout un match contre un top 5, c’est bien. Après est‐ce que c’est un joueur de coups ou un joueur qui sera régu­lier toute l’année ? On verra ce qu’il est capable de faire sur toute une saison en faisant plus de deux mètres et 100 kilos. »