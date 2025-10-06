Lors de l’émission « Sans Filet » de Winamax, le journaliste Benoît Maylin a salué la performance du Français Giovanni Mpetshi Perricard, tombeur de Taylor Fritz (4e mondial) au troisième tour du Masters 1000 de Shanghai (6−4, 7–5).
« Mpetshi Perricard a été super solide. Il fait pas loin des 100 kilos et les bouger dans ces conditions, avec des échanges, c’est très fort. Battre un top 10 c’est symbolique. Il en avait perdu six. Il est resté parfait cette fois contre Fritz. Il se retrouve pour la première fois en huitièmes de finale d’un Masters 1000. Que tu perdes après contre Rune, pourquoi pas. Ce sera jouable, on verra bien. Mais tout est bonus dans cette histoire. Réussir à tenir ce tennis à risque pendant tout un match contre un top 5, c’est bien. Après est‐ce que c’est un joueur de coups ou un joueur qui sera régulier toute l’année ? On verra ce qu’il est capable de faire sur toute une saison en faisant plus de deux mètres et 100 kilos. »
Publié le lundi 6 octobre 2025 à 17:54