AccueilATPATP - Shanghai"Mpetshi Perricard n'est pas loin des 100 kilos et les bouger dans...
ATP - Shanghai

« Mpetshi Perricard n’est pas loin des 100 kilos et les bouger dans ces condi­tions, c’et très fort. Après est‐ce que c’est un joueur de coups ou non ? On verra », déclare Benoît Maylin

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

47

Lors de l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax, le jour­na­liste Benoît Maylin a salué la perfor­mance du Français Giovanni Mpetshi Perricard, tombeur de Taylor Fritz (4e mondial) au troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai (6−4, 7–5).

« Mpetshi Perricard a été super solide. Il fait pas loin des 100 kilos et les bouger dans ces condi­tions, avec des échanges, c’est très fort. Battre un top 10 c’est symbo­lique. Il en avait perdu six. Il est resté parfait cette fois contre Fritz. Il se retrouve pour la première fois en huitièmes de finale d’un Masters 1000. Que tu perdes après contre Rune, pour­quoi pas. Ce sera jouable, on verra bien. Mais tout est bonus dans cette histoire. Réussir à tenir ce tennis à risque pendant tout un match contre un top 5, c’est bien. Après est‐ce que c’est un joueur de coups ou un joueur qui sera régu­lier toute l’année ? On verra ce qu’il est capable de faire sur toute une saison en faisant plus de deux mètres et 100 kilos. »

Publié le lundi 6 octobre 2025 à 17:54

Article précédent
Rinderknech sur Zverev après l’avoir encore battu : « Ce n’est pas ce sur quoi il est le meilleur ou le plus adroit donc l’idée c’est d’es­sayer de le faire venir vers l’avant pour le déstabiliser »
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats du Masters 1000 de Shanghai en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.