Tombeur d’Alexander Zverev à Wimbledon et ce lundi au troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai, Arthur Rinderknech mène désor­mais 2–0 dans ses face‐à‐face avec l’Allemand.

Le Français a expliqué sa stra­tégie à L’Equipe après sa victoire.

« Les amor­ties ? ça faisait partie du plan, on en a parlé avec Lucas (Pouille, son entraî­neur qui n’est pas en Chine avec lui). Je l’ai beau­coup fait aussi à Wimbledon. Ce n’est pas ce sur quoi il est le meilleur ou le plus adroit donc l’idée c’est d’es­sayer de le faire venir vers l’avant pour le désta­bi­liser. Il aime être loin de sa ligne, contrer, frapper fort, amener l’ad­ver­saire à la faute. C’est ce qu’il s’est passé au premier set. J’ai trouvé plus de justesse tactique ensuite, pour allier les frappes vers l’avant et le faire reculer, tout en le gardant sur le qui‐vive avec des amor­ties pour l’obliger à se tenir près de sa ligne, ce qu’il n’aime pas. »