AccueilATPATP - ShanghaiRinderknech sur Zverev après l'avoir encore battu : "Ce n'est pas ce...
ATP - Shanghai

Rinderknech sur Zverev après l’avoir encore battu : « Ce n’est pas ce sur quoi il est le meilleur ou le plus adroit donc l’idée c’est d’es­sayer de le faire venir vers l’avant pour le déstabiliser »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

282
Tennis - Us Open 2025 - ITF -

Tombeur d’Alexander Zverev à Wimbledon et ce lundi au troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai, Arthur Rinderknech mène désor­mais 2–0 dans ses face‐à‐face avec l’Allemand. 

Le Français a expliqué sa stra­tégie à L’Equipe après sa victoire. 

« Les amor­ties ? ça faisait partie du plan, on en a parlé avec Lucas (Pouille, son entraî­neur qui n’est pas en Chine avec lui). Je l’ai beau­coup fait aussi à Wimbledon. Ce n’est pas ce sur quoi il est le meilleur ou le plus adroit donc l’idée c’est d’es­sayer de le faire venir vers l’avant pour le désta­bi­liser. Il aime être loin de sa ligne, contrer, frapper fort, amener l’ad­ver­saire à la faute. C’est ce qu’il s’est passé au premier set. J’ai trouvé plus de justesse tactique ensuite, pour allier les frappes vers l’avant et le faire reculer, tout en le gardant sur le qui‐vive avec des amor­ties pour l’obliger à se tenir près de sa ligne, ce qu’il n’aime pas. »

Publié le lundi 6 octobre 2025 à 17:21

Article précédent
Panatta : « Sinner n’a pas été battu par son adver­saire. Il n’est certai­ne­ment pas recom­mandé de faire du sport en plein air dans ces conditions »
Article suivant
« Mpetshi Perricard n’est pas loin des 100 kilos et les bouger dans ces condi­tions, c’et très fort. Après est‐ce que c’est un joueur de coups ou non ? On verra », déclare Benoît Maylin

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.