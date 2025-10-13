L’ancien joueur américain a tenu à rendre hommage à Vacherot. En quelques mots, Tennys résume la réalité du parcours du Monégasque, symbole du tennis galère que vive les joueurs qui sont classés au delà du Top 100.
Vacherot has been a very very good player for a while now. Difficult to remember that when you are grinding challengers. So much respect for guys who keep the faith while battling in the thresher— Tennys Sandgren (@TennysSandgren) October 11, 2025
« Vacherot est un très très bon joueur depuis un certain temps. Difficile de s’en souvenir quand on galère dans les tournois challengers. Tellement de respect pour les gars qui gardent la foi tout en luttant dans la bataille »
Publié le lundi 13 octobre 2025 à 11:05