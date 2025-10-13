AccueilATPATP - ShanghaiTennys Sandgren : "Vacherot est un très très bon joueur depuis un...
ATP - Shanghai

Tennys Sandgren : « Vacherot est un très très bon joueur depuis un certain temps. Difficile de s’en souvenir quand on galère dans les tour­nois challengers »

Jean Muller
Par Jean Muller

L’ancien joueur améri­cain a tenu à rendre hommage à Vacherot. En quelques mots, Tennys résume la réalité du parcours du Monégasque, symbole du tennis galère que vive les joueurs qui sont classés au delà du Top 100.

« Vacherot est un très très bon joueur depuis un certain temps. Difficile de s’en souvenir quand on galère dans les tour­nois chal­len­gers. Tellement de respect pour les gars qui gardent la foi tout en luttant dans la bataille »

Publié le lundi 13 octobre 2025 à 11:05

We Love Tennis
