L’ancien joueur améri­cain a tenu à rendre hommage à Vacherot. En quelques mots, Tennys résume la réalité du parcours du Monégasque, symbole du tennis galère que vive les joueurs qui sont classés au delà du Top 100.

Vacherot has been a very very good player for a while now. Difficult to remember that when you are grin­ding chal­len­gers. So much respect for guys who keep the faith while battling in the thresher — Tennys Sandgren (@TennysSandgren) October 11, 2025

« Vacherot est un très très bon joueur depuis un certain temps. Difficile de s’en souvenir quand on galère dans les tour­nois chal­len­gers. Tellement de respect pour les gars qui gardent la foi tout en luttant dans la bataille »