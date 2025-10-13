Présent à Bruxelles, le Belge espère réaliser une belle fin de saison et surtout déjà préparé la prochaine. Interrogé
« Les top 10 vont souvent loin dans les tournois donc jouent beaucoup. Et quand arrive la fin de saison, avec ce tournoi spécial, joué sous quasiment 35 degrés (du jamais vu), et par un taux d’humidité de 80%, c’est extrêmement dur. En plus, la surface a été ralentie, donc les échanges sont plus longs. Dans la dernière partie de saison, les organismes sont fatigués. Pour certains, c’est difficile. Mais on a toujours eu des tournois de janvier à novembre. Et chacun fait son programme comme il le souhaite »
Publié le lundi 13 octobre 2025 à 10:22