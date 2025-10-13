AccueilATPDavid Goffin est fatigué par la polémique sur le calendrier : "On...
David Goffin est fatigué par la polé­mique sur le calen­drier : « On a toujours eu des tour­nois de janvier à novembre. Et chacun fait son programme comme il le souhaite. »

Jean Muller
Présent à Bruxelles, le Belge espère réaliser une belle fin de saison et surtout déjà préparé la prochaine. Interrogé

« Les top 10 vont souvent loin dans les tour­nois donc jouent beau­coup. Et quand arrive la fin de saison, avec ce tournoi spécial, joué sous quasi­ment 35 degrés (du jamais vu), et par un taux d’humidité de 80%, c’est extrê­me­ment dur. En plus, la surface a été ralentie, donc les échanges sont plus longs. Dans la dernière partie de saison, les orga­nismes sont fati­gués. Pour certains, c’est diffi­cile. Mais on a toujours eu des tour­nois de janvier à novembre. Et chacun fait son programme comme il le souhaite »

Publié le lundi 13 octobre 2025 à 10:22

