Suite à sa victoire contre le Français Alexandre Muller (6−3, 7–5), Stefanos Tsitsipas a rejoint son meilleur ennemi, Daniil Medvedev, en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai.

En confé­rence de presse, le 12e mondial a évoqué l’évo­lu­tion de sa rela­tion très tendue par le passé avec le Russe, qu’il va affronter pour la 14e fois (9−4 en faveur de Medvedev).

« Je le consi­dère comme quel­qu’un que je respecte sur le circuit, bien plus qu’au­pa­ra­vant. Nous avons eu des diffé­rends sur le court dans le passé, mais je pense que ces diffé­rends se sont résolus d’eux‐mêmes avec le temps, et évidem­ment nous avons eu le temps de parler de ces diffé­rends et d’avoir une compré­hen­sion commune des raisons pour lesquelles ces choses se sont produites. Je veux toujours résoudre ce genre de choses, je ne veux pas les laisser en suspens. Cela a pris un certain temps, évidem­ment, un temps assez long, mais il est bon d’en finir et de s’as­surer que notre tennis apporte la paix au lieu de la guerre. C’est une zone de guerre lorsque vous êtes sur le court et que vous essayez de faire de votre mieux et d’ob­tenir la victoire, mais j’ai l’im­pres­sion que le tennis devrait unir au lieu de séparer. »