« Je déteste quand les vitesses de court sont les mêmes partout. Je sais que les directeurs de tournois vont dans cette direction parce qu’évidemment, ils veulent que Sinner et Alcaraz réussissent dans chaque tournoi… », a dénoncé Alexander Zverev lors de son interview sur le court, samedi, après sa victoire contre le Français Valentin Royer au deuxième tour du Masters 1000 de Shanghai.
Des propos déjà largement relayés et commentés, notamment par le journaliste José Moron, qui n’épargne pas le numéro 3 mondial.
Es que solo hay que ver lo que pasó en los torneos más rápidos del año en M1000 :— José Morón (@jmgmoron) October 4, 2025
Miami : Zverev perdió en 1/8s ante Fils
Canadá : Perdió en semis ante Khachanov
Cincinnati : Perdió en semis ante Alcaraz
Vamos, que no se sostiene lo que dice aquí Zverev de que favorece a nadie. https://t.co/cAYZWMtVH3
« Il fait écho à ce qu’a dit Federer il y a deux semaines. Ayant en partie raison dans ce qu’il dit (même si cela n’a pas toujours été le cas), Sascha s’accroche à tout ce qu’il peut pour justifier que d’autres gagnent plus que lui. Je suis sûr que s’il remportait chacun de ces tournois, il ne se plaindrait pas et ne dirait pas qu’ils le font pour le favoriser. Il suffit de voir ce qui s’est passé lors des tournois les plus rapides de l’année en Masters 1000. Miami : Zverev a perdu en 1/8e contre Fils. Canada : il a perdu en demi‐finale contre Khachanov. Cincinnati : il a perdu en demi‐finale contre Alcaraz. Bref, ce que dit Zverev ne tient pas la route. »
Publié le samedi 4 octobre 2025 à 18:15