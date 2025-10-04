AccueilATPATP - Shanghai"Zverev fait écho à ce qu'a dit Federer et il a en...
ATP - Shanghai

« Zverev fait écho à ce qu’a dit Federer et il a en partie raison, mais il s’ac­croche à tout ce qu’il peut pour justi­fier que d’autres gagnent plus que lui », estime José Moron

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

« Je déteste quand les vitesses de court sont les mêmes partout. Je sais que les direc­teurs de tour­nois vont dans cette direc­tion parce qu’évidemment, ils veulent que Sinner et Alcaraz réus­sissent dans chaque tournoi… », a dénoncé Alexander Zverev lors de son inter­view sur le court, samedi, après sa victoire contre le Français Valentin Royer au deuxième tour du Masters 1000 de Shanghai.

Des propos déjà large­ment relayés et commentés, notam­ment par le jour­na­liste José Moron, qui n’épargne pas le numéro 3 mondial. 

« Il fait écho à ce qu’a dit Federer il y a deux semaines. Ayant en partie raison dans ce qu’il dit (même si cela n’a pas toujours été le cas), Sascha s’ac­croche à tout ce qu’il peut pour justi­fier que d’autres gagnent plus que lui. Je suis sûr que s’il rempor­tait chacun de ces tour­nois, il ne se plain­drait pas et ne dirait pas qu’ils le font pour le favo­riser. Il suffit de voir ce qui s’est passé lors des tour­nois les plus rapides de l’année en Masters 1000. Miami : Zverev a perdu en 1/8e contre Fils. Canada : il a perdu en demi‐finale contre Khachanov. Cincinnati : il a perdu en demi‐finale contre Alcaraz. Bref, ce que dit Zverev ne tient pas la route. »

Publié le samedi 4 octobre 2025 à 18:15

