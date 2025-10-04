Dans des propos relayés par Championnat après sa large victoire contre le Tchèque Dalibor Svrcina (91e mondial) lors de son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Shanghai (6−1, 6–1), Daniil Medvedev s’est exprimé sur les conditions particulièrement éprouvantes causées par la chaleur et l’humidité.
« Ça ne s’était jamais produit ici auparavant. Combien d’abandons, combien de temps morts médicaux avons‐nous vu depuis le début du tournoi ? C’est effrayant. Je suis content d’avoir joué en session de nuit et d’avoir gagné rapidement. »
Publié le samedi 4 octobre 2025 à 17:48