Dans des propos relayés par Championnat après sa large victoire contre le Tchèque Dalibor Svrcina (91e mondial) lors de son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Shanghai (6−1, 6–1), Daniil Medvedev s’est exprimé sur les condi­tions parti­cu­liè­re­ment éprou­vantes causées par la chaleur et l’humidité.

« Ça ne s’était jamais produit ici aupa­ra­vant. Combien d’aban­dons, combien de temps morts médi­caux avons‐nous vu depuis le début du tournoi ? C’est effrayant. Je suis content d’avoir joué en session de nuit et d’avoir gagné rapidement. »