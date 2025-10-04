AccueilATPATP - ShanghaiMedvedev : "Ce que nous voyons ici, c'est effrayant"
ATP - Shanghai

Medvedev : « Ce que nous voyons ici, c’est effrayant »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

52

Dans des propos relayés par Championnat après sa large victoire contre le Tchèque Dalibor Svrcina (91e mondial) lors de son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Shanghai (6−1, 6–1), Daniil Medvedev s’est exprimé sur les condi­tions parti­cu­liè­re­ment éprou­vantes causées par la chaleur et l’humidité.

« Ça ne s’était jamais produit ici aupa­ra­vant. Combien d’aban­dons, combien de temps morts médi­caux avons‐nous vu depuis le début du tournoi ? C’est effrayant. Je suis content d’avoir joué en session de nuit et d’avoir gagné rapidement. »

Publié le samedi 4 octobre 2025 à 17:48

Article précédent
Vagnozzi, coach de Sinner : « Nous avions un objectif cette année et nous l’avons déjà atteint »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.