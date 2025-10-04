AccueilATPVagnozzi, coach de Sinner : "Nous avions un objectif cette année et...
Vagnozzi, coach de Sinner : « Nous avions un objectif cette année et nous l’avons déjà atteint »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Lors d’une inter­view accordée au Corrierre dello Sport, l’en­traî­neur de Jannik Sinner, Simone Vagnozzi, a révélé que l’ob­jectif prin­cipal de la saison 2025 avait déjà été atteint. 

« Cette année, l’ob­jectif était de remporter Wimbledon et nous y sommes parvenus. J’espère conti­nuer autant que possible avec Jannik, nous verrons jusqu’où nous irons. Dans un avenir loin­tain, je pour­rais trouver une moti­va­tion dans le fait de refaire la même chose avec un autre joueur. Mais peut‐être que je passerai 15 ans avec Sinner et qu’il sera mon dernier joueur de tennis. Je l’espère. »

Publié le samedi 4 octobre 2025 à 17:11

