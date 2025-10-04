Lors d’une interview accordée au Corrierre dello Sport, l’entraîneur de Jannik Sinner, Simone Vagnozzi, a révélé que l’objectif principal de la saison 2025 avait déjà été atteint.
« Cette année, l’objectif était de remporter Wimbledon et nous y sommes parvenus. J’espère continuer autant que possible avec Jannik, nous verrons jusqu’où nous irons. Dans un avenir lointain, je pourrais trouver une motivation dans le fait de refaire la même chose avec un autre joueur. Mais peut‐être que je passerai 15 ans avec Sinner et qu’il sera mon dernier joueur de tennis. Je l’espère. »
Publié le samedi 4 octobre 2025 à 17:11