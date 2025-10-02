Lors de sa confé­rence de presse avant ses débuts sur le Masters 1000 de Shanghai où il sera opposé ce samedi au Français, Valentin Royer, Alexander Zverev a évoqué son meilleur souvenir du tournoi.

« Le premier souvenir qui me vient à l’es­prit est le match contre Roger Federer en quart de finale en 2019. Ce jour‐là était très spécial, vu la façon dont j’ai joué. Je suis sûr que beau­coup de gens s’en souviennent encore. Ici, à Shanghai, j’ai disputé une finale et une demi‐finale, ce qui me permet de savoir que c’est un endroit où je peux bien jouer, alors je vais travailler dur pour bien faire cette semaine. »