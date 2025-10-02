Battu par Navarro en trois manches en quart de finale de Pékin (4−6, 6−4,0−6), la Polonaise assume complè­te­ment le trou d’air qu’elle a connu sans cher­cher des raisons farfe­lues, voila le compor­te­ment d’une vraie chgampionne.

« Je ne suis pas blessé. J’ai juste mal joué aujourd’hui. J’ai réussi à m’amé­liorer au deuxième set. Puis, au troi­sième, les erreurs que j’avais commises depuis le début du match sont reve­nues. Oui, je n’ai pas vrai­ment réussi à corriger mes coups ratés, je ne sais pas pour­quoi. Je savais plus ou moins ce que je faisais de travers. Je ne sais pas, j’étais coincée dans mes erreurs plutôt que de trouver une solution »