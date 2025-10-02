AccueilWTAWTA - PékinVictime du fameux bagel, Swiatek ne cherche pas d'excuses : "Je ne...
WTA - Pékin

Victime du fameux bagel, Swiatek ne cherche pas d’ex­cuses : « Je ne suis pas blessée. J’ai juste mal joué, j’étais coincée dans mes erreurs plutôt que de trouver une solution »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

374

Battu par Navarro en trois manches en quart de finale de Pékin (4−6, 6−4,0−6), la Polonaise assume complè­te­ment le trou d’air qu’elle a connu sans cher­cher des raisons farfe­lues, voila le compor­te­ment d’une vraie chgampionne.

« Je ne suis pas blessé. J’ai juste mal joué aujourd’hui. J’ai réussi à m’amé­liorer au deuxième set. Puis, au troi­sième, les erreurs que j’avais commises depuis le début du match sont reve­nues. Oui, je n’ai pas vrai­ment réussi à corriger mes coups ratés, je ne sais pas pour­quoi. Je savais plus ou moins ce que je faisais de travers. Je ne sais pas, j’étais coincée dans mes erreurs plutôt que de trouver une solution »

Publié le jeudi 2 octobre 2025 à 12:05

Article précédent
Chesnokov ironise au sujet de Federer et du Hall of Fame : « Il devrait y être non seule­ment avec ses deux pieds, mais avec ses quatre pieds ! »
Article suivant
Alexandre Zverev toujours aussi modeste : « Le premier souvenir qui me vient à l’es­prit est le match contre Roger Federer en quart de finale en 2019. Ce jour‐là était très spécial, vu la façon dont j’ai joué. Je suis sûr que beau­coup de gens s’en souviennent encore »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.