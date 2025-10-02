Battu par Navarro en trois manches en quart de finale de Pékin (4−6, 6−4,0−6), la Polonaise assume complètement le trou d’air qu’elle a connu sans chercher des raisons farfelues, voila le comportement d’une vraie chgampionne.
« Je ne suis pas blessé. J’ai juste mal joué aujourd’hui. J’ai réussi à m’améliorer au deuxième set. Puis, au troisième, les erreurs que j’avais commises depuis le début du match sont revenues. Oui, je n’ai pas vraiment réussi à corriger mes coups ratés, je ne sais pas pourquoi. Je savais plus ou moins ce que je faisais de travers. Je ne sais pas, j’étais coincée dans mes erreurs plutôt que de trouver une solution »
