Chesnokov ironise au sujet de Federer et du Hall of Fame : « Il devrait y être non seule­ment avec ses deux pieds, mais avec ses quatre pieds ! »

Jean Muller
Par Jean Muller

Les prochains nominés par accéder au fameux Hall of Fame du tennis basé à Newport sont connus et le casting est royal, ce qui n’est pas toujours le cas chaque année. Sont donc suscep­tibles de rentrer dans le temple du tennis, Svetlana Kuznestova, Juan Martin Del Potro et Roger Federer.

A la suite de ces nomi­na­tions, l’an­cien joueur russe Andreï Chesnokov a décidé de faire de l’hu­mour chez nos amis de Championnat.

« Si Federer n’entre pas au Temple de la renommée du tennis inter­na­tional, cette nomi­na­tion n’aura aucune valeur à mes yeux. Federer devrait y être non seule­ment avec ses deux pieds, mais avec ses quatre pieds ! »

Publié le jeudi 2 octobre 2025 à 11:54

