Les prochains nominés par accéder au fameux Hall of Fame du tennis basé à Newport sont connus et le casting est royal, ce qui n’est pas toujours le cas chaque année. Sont donc susceptibles de rentrer dans le temple du tennis, Svetlana Kuznestova, Juan Martin Del Potro et Roger Federer.
A la suite de ces nominations, l’ancien joueur russe Andreï Chesnokov a décidé de faire de l’humour chez nos amis de Championnat.
« Si Federer n’entre pas au Temple de la renommée du tennis international, cette nomination n’aura aucune valeur à mes yeux. Federer devrait y être non seulement avec ses deux pieds, mais avec ses quatre pieds ! »
Publié le jeudi 2 octobre 2025 à 11:54