Depuis mai dernier, Gaël Monfils colla­bore de nouveau avec le Suédois Mikael Tillström, qui avait déjà été son coach entre octobre 2015 et juin 2018. Un choix payant au vu des perfor­mances du Français depuis Roland‐Garros.

De retour dans le top 100 (89e ce lundi) et titré à Stockholm, « la Monf’ » peut savourer.

« Je me souviens que j’ai appelé Mikael pour qu’il rede­vienne mon entrai­neur. Il est venu me voir jouer à Aix‐en‐Provence (défaite le 3 mai dernier contre Murray : 6–3, 6–2, ndlr). Deux jours après il m’a rappelé pour me dire : ‘C’était terrible. Demain, nous nous entraî­nons ensemble’ », a raconté le joueur de 37 ans lors de la céré­monie de remise des prix.

