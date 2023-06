Sèchement battu lundi au 1er tour de l’ATP 250 de Stuttgart par son ami et compa­triote Lorenzo Sonego, pour son retour après deux mois d’ab­sence, Matteo Berrettini a quitté le court en larmes. Dans un message posté sur Instagram, l’Italien fait le point sur sa situation.

« La journée de lundi a été très diffi­cile. Je dois être réaliste. Même si je me sentais en forme et prêt à jouer, je ne l’étais clai­re­ment pas. J’ai travaillé très dur pour me remettre de ma dernière bles­sure et ne pas avoir le même retour rêvé que j’ai eu l’année dernière est diffi­cile à avaler. J’aurai besoin de temps et de matchs pour revenir à mon meilleur niveau. Je travaille dur et les résul­tats vien­dront. Je me concentre plei­ne­ment sur mon objectif d’at­teindre 100 % de ma forme pour le Queen’s (19 au 25 juin). Merci pour tous les messages, ils signi­fient beau­coup », a écrit le fina­liste de Wimbledon 2021.