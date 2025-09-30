Battu pour la première fois en quatre confrontations par Taylor Fritz il y a dix jours, une victoire comptabilisée par l’ATP lors de la Laver Cup à San Francisco, Carlos Alcaraz n’a pas tardé à prendre sa revanche !
Le numéro 1 mondial a dominé l’Américain ce mardi en finale de l’ATP 500 de Tokyo (6−4, 6–2) et ainsi remporté le 24e titre de sa carrière, à seulement 22 ans.
Après un premier set accroché, au cours duquel l’Espagnol s’est emporté contre l’arbitre, Fritz a rapidement souffert en début de deuxième manche. Malgré sa ténacité et une gêne à la cuisse gauche, il a finalement cédé logiquement.
DREAM TOKYO DEBUT 🏆— Tennis TV (@TennisTV) September 30, 2025
The moment @carlosalcaraz beat Fritz to lift his first Tokyo title !#kinoshitajotennis pic.twitter.com/qM6vPzMr64
Touché à la cheville dès le premier tour, Alcaraz a su surmonter cette alerte pour imposer son jeu et soulever son huitième trophée de la saison. Le patron du circuit, c’est bel et bien lui !
Publié le mardi 30 septembre 2025 à 12:48