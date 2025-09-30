AccueilATPATP - TokyoAlcaraz remet déjà les pendules à l'heure !
Battu pour la première fois en quatre confron­ta­tions par Taylor Fritz il y a dix jours, une victoire comp­ta­bi­lisée par l’ATP lors de la Laver Cup à San Francisco, Carlos Alcaraz n’a pas tardé à prendre sa revanche ! 

Le numéro 1 mondial a dominé l’Américain ce mardi en finale de l’ATP 500 de Tokyo (6−4, 6–2) et ainsi remporté le 24e titre de sa carrière, à seule­ment 22 ans. 

Après un premier set accroché, au cours duquel l’Espagnol s’est emporté contre l’arbitre, Fritz a rapi­de­ment souf­fert en début de deuxième manche. Malgré sa téna­cité et une gêne à la cuisse gauche, il a fina­le­ment cédé logiquement.

Touché à la cheville dès le premier tour, Alcaraz a su surmonter cette alerte pour imposer son jeu et soulever son huitième trophée de la saison. Le patron du circuit, c’est bel et bien lui !

