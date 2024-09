Année du retour et année de tran­si­tion, on sent bien que Matteo pour­suit sa quête. A Tokyo, il sera bientôt où il en est puis­qu’il va affronter Arthur Fils au 2ème tour. Le joueur italien a donc évoqué cette saison un peu spéciale après son entrée en lice victo­rieuse au Japon. Pour lui, tout est positif puis­qu’il a surtout retrouvé la joie de jouer.

« Il y a de nombreuses raisons qui justi­fient une saison posi­tive jusqu’à présent pour moi. Le premier est le travail effectué avec mon équipe qui m’a permis de retrouver la joie et l’excitation de jouer au tennis. Ce sont les deux secrets de ces mois, avant je ne pouvais pas m’amuser quand j’étais sur la piste et c’est pour­quoi main­te­nant je peux si bien le faire »