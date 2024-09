Aux commen­taires sur Eurosport de la victoire d’Holger Rune contre Yoshihito Nishioka (6−2, 6–4) en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Tokyo, Nicolas Mahut a donné son avis sur le poten­tiel du Danois de 21 ans, actuel 14e mondial.

« Rune ne sera pas rassasié tant qu’il n’aura pas remporté de Grand Chelem. Je pense qu’il est complè­te­ment habité par ça. Je ne serais pas surpris qu’un jour, il arrive à en décro­cher un. Évidemment qu’il est moins fort que Sinner et Alcaraz, mais il y aura plus de place que lors de la géné­ra­tion dorée avec Federer, Nadal, Djokovic, Murray. Il y aura des oppor­tu­nités et je pense qu’il fera partie de ces joueurs qui pour­ront en saisir une. »