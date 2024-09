Constamment plombé par les bles­sures et encore touché aux abdo­mi­naux, Matteo Berrettini a été contraint d’aban­donner en quarts de finale de l’ATP 500 de Tokyo contre Arthur Fils.

Aux commen­taires du match sur Eurosport, Nicolas Mahut a exprimé de la compas­sion pour le fina­liste de Wimbledon 2021.

« Ce sont vrai­ment des images qu’on n’aime pas voir. Berrettini est un joueur fantas­tique à voir jouer. Ça me fait penser à Del Potro qui reve­nait et se bles­sait sans arrêt. C’est très diffi­cile à commenter car il reve­nait à un niveau excep­tionnel. Espérons que ce soit juste une gêne. Arthur, lui, doit avoir un senti­ment mitigé. Il est content d’être en quarts de finale et doit être content de sa première partie de match. Le premier set était de très haut niveau. Mais évidem­ment que cette fin est compli­quée. On ne peut pas satis­faire de cette fin. Il était dans son match, dans son combat, il va s’ap­puyer là‐dessus. »