Battu en deux sets contre Alex De Minaur, Medvedev a expliqué une des raisons de sa défaite en mettant en cause la qualité des balles. Selon lui, les balles sont diffi­ciles à appri­voiser. Une diffi­culté confirmée par De Minaur :

Daniil Medvedev and Alex De Minaur on the balls used at #NBO23 #ATPToronto

« Les deux premiers jours, j’ai vrai­ment eu du mal à sentir la balle sur le cordage. J’avais l’im­pres­sion qu’elles volaient et qu’elles étaient très, très rapides. Les condi­tions sont complè­te­ment diffé­rentes de celles de Los Cabos. C’était donc diffi­cile à contrôler. Je pense que c’est la balle qui, en fait, à Los Cabos, deve­nait assez grosse. Mais ici, elles semblent devenir assez petites et, quand elles vieillissent, elles commencent à voler encore plus. J’ai l’im­pres­sion que la vitesse du terrain est égale­ment très rapide. Mais j’ai réussi à rester dans le tournoi suffi­sam­ment long­temps pour me sentir mieux. Et pour moi, aujourd’hui, c’était de loin mon meilleur match. Je me suis sentie vrai­ment en confiance avec la balle sur les cordes et j’ai pu être agres­sive. Donc, oui, c’était le jour et la nuit entre le premier jour et aujourd’hui. »