Faisant partie des joueurs les plus critiques envers le calen­drier, Taylor Fritz en a rajouté une couche lors de la confé­rence de presse avant le Masters 1000 de Toronto où il est tête de série numéro 2.

« C’est une période diffi­cile de l’année, car il n’y a pas vrai­ment de semaines où il serait logique de faire une pause. Il y en a des milliers, et pour être honnête, la semaine dernière, ne vous méprenez pas, j’aime beau­coup Washington et j’aime jouer ce tournoi, mais vu mon emploi du temps chargé sur gazon, je n’au­rais proba­ble­ment pas dû y parti­ciper. Mais il y a une nouvelle règle : vous devez jouer un certain nombre de tour­nois 500, sinon vous obtenez un zéro dans votre palmarès. Comme j’ai été blessé cette année, j’ai raté deux tour­nois 500, donc j’ai dû jouer à Washington pour avoir une chance d’at­teindre mon quota de 500 pour l’année. Je vais être honnête, je ne pense pas que ce soit la meilleure règle, car j’ai été blessé en début d’année et j’au­rais vrai­ment eu besoin d’une semaine de repos. »