Un jour après l’échange tendu entre Flavio Cobolli et Ben Shelton, qui se sont longue­ment expli­qués à la fin du match remporté par l’Américain sur le Masters 1000 de Toronto, l’an­cienne numéro 1 mondiale en double, Rennae Stubbs, a tenu à pousser un petit gueule concer­nant la réali­sa­tion télé­vi­suel des matchs de tennis en général.

Et il est diffi­cile de lui donner tort tant les nombreux plans de caméra sur le public sont tota­le­ment inutiles pour la téléspectateur.

Also while I’m here for a second can i PLEASE BEG every producer working in tennis to STOP SHOWING THE BLOODY CROWD every single point ! Like we missed the little exchange and didn’t have a replay last night of what Cobolli did, because we had a crowd shot AGAIN ! drives me nuts.