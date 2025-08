Ben Shelton s’est imposé cette nuit face à Flavio Cobolli après un match épui­sant (6–4,4–6,7–6(1)). A la fin du match, les deux hommes ont échangé durant de longues secondes au filet, avec une tension bien apparente.

Visiblement, un geste de l’Italien n’avait pas du tout plu à Shelton, qui lui a demandé de s’ex­pli­quer. Mais l’Américain a par la suite déclaré qu’il n’y avait rien de méchant de la part de son adversaire.

« Il a fait un geste dans le tie‐break et je lui ai posé la ques­tion. Il a dit que ce n’était pas vers moi, et que je méri­tais ce match, donc tout va bien. C’était un match très diffi­cile, j’étais au bord de la défaite, et il a vrai­ment bien joué. »

Ben Shelton and Flavio Cobolli had an exchange after the match in Toronto



Shelton se qualifie donc pour les quarts de finale et affron­tera Alex de Minaur, l’homme en forme du moment.