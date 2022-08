Kyrgios : « Il ne faut pas cacher que je suis fou »

Alors qu’il doit reprendre son match face à Reilly Opelka ce vendredi après l’in­ter­rup­tion du match à cause de la pluie cette nuit, Nick Kyrgios est revenu en confé­rence de presse lors du tour précé­dent sur ses nombreuses colères en direc­tion de sa box. Conscient d’en faire un peu trop, l’Australien s’est expliqué sur cette vilaine manie.

« Il ne faut pas cacher que je suis fou avec ça, il n’y a rien à cacher. J’ai juste l’im­pres­sion que c’est presque comme si avant le point, je voulais que la chance soit de mon côté pour que je gagne, et j’ai l’im­pres­sion que c’est peut‐être la seule chose qui me ferait gagner le point qu’une autre personne dit une chose de plus, qui sait ? Juste, je ne sais pas, c’est tout. J’ai l’im­pres­sion que quand j’ai été dans cette situa­tion… écoutez, tout le monde est diffé­rent. Quand je soutiens mes amis, quand je suis là à regarder, j’ai l’im­pres­sion que je comprends le jeu, que je le comprends un peu mieux qu’eux. Peut‐être que j’en demande trop, ce qui est le cas la plupart du temps. Ils sont un groupe de soutien incroyable. Mon kiné est avec moi depuis près de huit ou neuf ans. Sans lui, je ne serais pas ici aujourd’hui dans cette forme physique. Je ne remer­cierai jamais assez ma petite amie et tout ce que nous avons traversé. Ils savent que je ferais tout pour eux et que je mour­rais presque pour eux. »