Atteint d’un cancer de la pros­tate, Borg n’est pas dans une période facile car il a un épée Damocles au dessus de sa tête. C’est ce qu’il a dit à la BBC pour laquelle il a donné un grand entre­tien dans le cadre de la sortie de son autobiographie.

« C’est comme si tu ne ressen­tais rien, tu vas bien et tout à coup, quelque chose ne va pas. Je prends la vie jour après jour, année après année. Quand j’ai parlé au médecin, il m’a dit que j’étais très, très malade. Il m’a dit que ce serait une lutte à l’avenir. Tous les six mois, je fais des tests. Le dernier test date d’il y a deux semaines. C’est quelque chose avec quoi je dois vivre »