AccueilATPAtteint d’un cancer, Bjorn Borg n'est pas sorti d'affaire : "C'est comme...
ATP

Atteint d’un cancer, Bjorn Borg n’est pas sorti d’af­faire : « C’est comme si tu ne ressen­tais rien, tu vas bien et tout à coup, quelque chose ne va pas. Je prends la vie jour après jour, année après année »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

830

Atteint d’un cancer de la pros­tate, Borg n’est pas dans une période facile car il a un épée Damocles au dessus de sa tête. C’est ce qu’il a dit à la BBC pour laquelle il a donné un grand entre­tien dans le cadre de la sortie de son autobiographie.

« C’est comme si tu ne ressen­tais rien, tu vas bien et tout à coup, quelque chose ne va pas. Je prends la vie jour après jour, année après année. Quand j’ai parlé au médecin, il m’a dit que j’étais très, très malade. Il m’a dit que ce serait une lutte à l’avenir. Tous les six mois, je fais des tests. Le dernier test date d’il y a deux semaines. C’est quelque chose avec quoi je dois vivre »

Publié le vendredi 19 septembre 2025 à 08:10

Article précédent
Federer : « Je sais que Nadal est en fome, on pour­rait faire un Fedal tour »
Article suivant
Yannick Noah recadre Carlos Alcaraz : « Tu sais, avant toi, il y a aussi eu de grands matchs, mais tu n’étais pas né »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.