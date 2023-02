Le monde du tennis continue de réagir au nouveau record de Novak Djokovic, le joueur, homme et femmes confondus, ayant passé le plus de temps à la première place mondiale dans l’his­toire du tennis. Barbara Schett, consul­tante pour Eurosport, a encensé la perfor­mance du Serbe, qui n’est selon elle pas prêt de lâcher son trône.

« Novak Djokovic a été numéro un mondial pendant 378 semaines, ce qui repré­sente sept ans, ce qui est incroyable. Il dépassé Steffi Graf, qui a toujours été pour moi une idole et un modèle. J’avais beau­coup de respect pour elle, car j’ai joué contre elle et j’ai joué à cette époque. Je n’ai jamais pensé que quel­qu’un pour­rait battre son record. C’est main­te­nant le cas de Novak, ce qui est phéno­ménal. L’année dernière, il n’a pas pu jouer deux Grands Chelems et ses points de Wimbledon n’ont pas compté. Sans ces trois Grands Chelems, il est rede­venu numéro 1 mondial. Je pense que cela en dit long sur Novak Djokovic et vous indique à quel point il est bon. Je pense qu’il va dépasser les 400 semaines. Il est toujours l’homme à abattre, c’est le joueur le plus régu­lier du moment. »