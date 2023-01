Alors que le premier épisode de la nouvelle série‐documentaire Netflix sur les coulisses du circuit sortira ce vendredi 13 janvier sur le plate­forme améri­caine, Matteo Berrettini, qui appa­raitra juste­ment dans les premiers épisodes consa­crés à l’Open d’Australie 2022, a récem­ment fait une curieuse déclaration.

« Je suis bizarre avec moi‐même. Je n’aime pas vrai­ment me voir à l’écran et je me dis toujours : ‘Pourquoi ai‐je dit ça ?’. Je vais proba­ble­ment la regarder parce que je suis curieux de voir les autres gars aussi. Mais je vais sauter les parties où je suis à l’écran. »