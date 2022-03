Quelques jours après son retrait du Masters 1000 d’Indian Wells à cause d’une bles­sure à la main droite, Matteo Berrettini a annoncé ce mardi qu’il venait de subir une opéra­tion mineure sur cette partie du corps.

« Mon équipe et moi‐même avons parlé à des experts médi­caux depuis mon retrait de Miami avec une bles­sure à la main droite. Après de multiples scans et évalua­tions, nous avons décidé qu’une opéra­tion mineure était la meilleure solu­tion pour assurer un réta­blis­se­ment complet et rapide. Plus tôt aujourd’hui, j’ai subi l’opé­ra­tion et je suis heureux d’an­noncer qu’elle s’est très bien passée. Mon médecin et mon équipe discutent déjà des plans pour mon retour sur le terrain. Je vous tien­drai au courant dès que ce plan sera fina­lisé. Merci beau­coup, comme toujours, pour votre soutien. », a écrit le 6e joueur sur son compte Instagram qui n’a pour l’ins­tant pas annoncé de date de retour.