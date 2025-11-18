Dans un entretien accordé à Hard Court, le Danois revient sur sa blessure et évoque beaucoup la fatigue en tentant presque de se dédouaner. Pourtant c’est quand lui et son staff qui décide de la cadence son calendrier. Une fois cette « accusation » dissipée, Holger a décidé de positiver.
« Pour atteindre le top 5, voire mieux, pour remporter des tournois du Grand Chelem, il faut de la régularité dans tous les domaines. Mais la vie n’est pas toujours un long fleuve tranquille. Au vu de ces dernières années, j’avais peut‐être besoin de cette étape pour mûrir à mon rythme. Cela aura un impact sur mon classement, sur mon palmarès, mais c’était peut‐être nécessaire. C’est peut‐être le déclic dont j’avais besoin pour prendre mon talent plus au sérieux , pour me prouver que j’en suis capable. En vérité, j’ai hâte de franchir un cap »
Publié le mardi 18 novembre 2025 à 08:15