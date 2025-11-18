Dans un entre­tien accordé à Hard Court, le Danois revient sur sa bles­sure et évoque beau­coup la fatigue en tentant presque de se dédouaner. Pourtant c’est quand lui et son staff qui décide de la cadence son calen­drier. Une fois cette « accu­sa­tion » dissipée, Holger a décidé de positiver.

« Pour atteindre le top 5, voire mieux, pour remporter des tour­nois du Grand Chelem, il faut de la régu­la­rité dans tous les domaines. Mais la vie n’est pas toujours un long fleuve tran­quille. Au vu de ces dernières années, j’avais peut‐être besoin de cette étape pour mûrir à mon rythme. Cela aura un impact sur mon clas­se­ment, sur mon palmarès, mais c’était peut‐être néces­saire. C’est peut‐être le déclic dont j’avais besoin pour prendre mon talent plus au sérieux , pour me prouver que j’en suis capable. En vérité, j’ai hâte de fran­chir un cap »



