Léo Borg qui débute sa vraie carrière chez les pros et qui s’était aligné au premier tour du challenger de Pau a décidé de quitter le Royal Lawn Tennis Club de Stockholm pour rejoindre dès que cela possible la Rafa Academy. Le fils de Björn Borg est donc une revue symbolique et son entraineur suédois Rickard Billing trouve que c’est une bonne solution et aussi une vraie chance pour Léo de progresser : « Léo a toujours eu le contrôle sur ses choix et je pense qu’il ressent maintenant le besoin d’un nouveau défi. Je vois cela comme une évolution positive, j’espère qu’il ira où il veut aller et où nous voulons qu’il aille. «