Bublik, sur l’ex­ploit histo­rique de Vacherot : « Quand le niveau de jeu, en dehors d’Alcaraz et de Sinner, n’est pas au rendez‐vous, voilà ce qui se passe »

Par Thomas S

Invité par l’ATP à se prononcer sur le parcours incroyable et unique de Valentin Vacherot sur le Masters 1000 de Shanghai (vain­queur du tournoi en étant 204e mondial), Alexander Bublik n’a pas mâché ses mots concer­nant le niveau de certains joueurs, lui y compris, en l’ab­sence de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« Je suppose que s’il a été capable de remporter un Masters, c’est de notre faute. Nous avons échoué, nous n’étions pas suffi­sam­ment préparés pour le Masters, et d’une certaine manière, il nous a tous battus. Il a battu deux Top 10, et il a gagné le Masters. C’est une ques­tion qui nous concerne tous. Nous n’avons pas réussi à arrêter ces deux gars‐là (Rinderknech et Vacherot). Et quand le niveau de jeu, en dehors de Carlos et Jannik, n’est pas au rendez‐vous, voilà ce qui se passe. »

Publié le mercredi 22 octobre 2025 à 14:25

