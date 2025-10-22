Invité par l’ATP à se prononcer sur le parcours incroyable et unique de Valentin Vacherot sur le Masters 1000 de Shanghai (vain­queur du tournoi en étant 204e mondial), Alexander Bublik n’a pas mâché ses mots concer­nant le niveau de certains joueurs, lui y compris, en l’ab­sence de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

Bublik, asked by @TennisTV what Shanghai final means for the tour :



« It’s our fault. All of us. We failed <…> The level [outside of] Carlos and Jannik is not there. » pic.twitter.com/Sf49b6TEx2 — Oleg S. (@AnnaK_4ever) October 22, 2025

« Je suppose que s’il a été capable de remporter un Masters, c’est de notre faute. Nous avons échoué, nous n’étions pas suffi­sam­ment préparés pour le Masters, et d’une certaine manière, il nous a tous battus. Il a battu deux Top 10, et il a gagné le Masters. C’est une ques­tion qui nous concerne tous. Nous n’avons pas réussi à arrêter ces deux gars‐là (Rinderknech et Vacherot). Et quand le niveau de jeu, en dehors de Carlos et Jannik, n’est pas au rendez‐vous, voilà ce qui se passe. »