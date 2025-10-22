Invité par l’ATP à se prononcer sur le parcours incroyable et unique de Valentin Vacherot sur le Masters 1000 de Shanghai (vainqueur du tournoi en étant 204e mondial), Alexander Bublik n’a pas mâché ses mots concernant le niveau de certains joueurs, lui y compris, en l’absence de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
Bublik, asked by @TennisTV what Shanghai final means for the tour :— Oleg S. (@AnnaK_4ever) October 22, 2025
« It’s our fault. All of us. We failed <…> The level [outside of] Carlos and Jannik is not there. » pic.twitter.com/Sf49b6TEx2
« Je suppose que s’il a été capable de remporter un Masters, c’est de notre faute. Nous avons échoué, nous n’étions pas suffisamment préparés pour le Masters, et d’une certaine manière, il nous a tous battus. Il a battu deux Top 10, et il a gagné le Masters. C’est une question qui nous concerne tous. Nous n’avons pas réussi à arrêter ces deux gars‐là (Rinderknech et Vacherot). Et quand le niveau de jeu, en dehors de Carlos et Jannik, n’est pas au rendez‐vous, voilà ce qui se passe. »
Publié le mercredi 22 octobre 2025 à 14:25