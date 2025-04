Si Carlos Alcaraz est un joueur excep­tionnel et spec­ta­cu­laire, il est avant tout un homme sincère et atta­chant. Une facette de sa person­na­lité qu’on avait un peu deviné mais qui saute complè­te­ment aux yeux au cours du docu­men­taire qui lui est consacré par Netflix.

Partagé entre le fait de devenir l’un des meilleurs joueurs de l’his­toire et d’être avant tout heureux, le prodige espa­gnol, qui ne sait pas encore comment résoudre ce problème, accepte néan­moins le défi avec une fragi­lité émouvante.

« Est‐ce que mon rêve est d’être l’un des meilleurs joueurs de l’his­toire. Oui. Est‐ce que je veux m’as­seoir à la même table que le Big 3 (Federer, Nadal et Djokovic) ? Oui. Suis‐je dans l’état d’es­prit de faire tout ce qui est possible, de faire face à tout, et de faire tout ce qu’il faut pour y parvenir ? Pour l’ins­tant, je ne sais pas. Je suis jeune, il me reste beau­coup à vivre. Mais d’après ce que j’ai vécu, je sais que je préfère être heureux plutôt que de connaître un grand succès. Car le bonheur est déjà un succès. Et ce n’est pas facile de le trouver. »