En confé­rence de presse après la défaite de l’Espagne en quarts de finale de Coupe Davis, Carlos Alcaraz était dévasté, et il a voulu rendre hommage comme il se doit à son idole, Rafael Nadal.

« Enfant, je n’au­rais jamais imaginé autant de moments avec mon idole. Grâce à lui, j’ai voulu devenir un profes­sionnel du tennis. Pour les jeunes qui viennent derrière nous, qui ont de nombreuses années devant nous, ça a été une chance de vivre l’époque de Rafa, Federer, Djokovic. Ces trois cham­pions nous ont proposé un combat de gladia­teurs. Mais en fin de compte, cela nous met aussi la pres­sion, et si nous n’at­tei­gnons pas ce niveau, ce sera une frus­tra­tion ou une décep­tion pour le monde du tennis. Je vais essayer de ne pas le prendre comme ça, et juste de donner le meilleur de moi‐même, jour après jour. Rafa repart satis­fait d’avoir tout donné, et c’est ce que je vais essayer de faire. J’essaierai d’être la meilleure personne et le meilleur joueur possible jour après jour, et nous verrons si à la fin de ma carrière… Si j’ai accompli la moitié de ce que lui a fait, je repar­tirai plus qu’heu­reux. Il sera très diffi­cile de suivre ce que ces « bêtes » ont réalisé. »