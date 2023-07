Dans un entre­tien exclusif donné à nos confrères d’Eurosport, Casper Ruud se livre et confirme qu’il n’est pas sur le circuit pour faire de la figuration.

« Je suis très fier de ce que j’ai fait. Les gens peuvent penser et croire ce qu’ils veulent, mais dans mon esprit, cela laisse présager de grandes choses pour l’avenir. Je suis motivé pour fran­chir la dernière étape et essayer de gagner, c’est mon plus grand objectif et mon rêve depuis que je suis tout jeune. J’ai atteint trois finales en Gand Chelem, je n’ai jamais été très proche, sauf peut‐être à l’US Open l’année dernière. Je me suis donc rendu compte que je me débrouillais bien, mais il y a encore beau­coup de choses que je peux améliorer. Je souhaite toujours me déve­lopper en tant que joueur. Ces cinq ou six prochaines années peuvent être très impor­tantes surtout si je reste en bonne santé »