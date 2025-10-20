AccueilATPCasper Ruud presque résigné face à Carlos Alcaraz et Jannik Sinner :...
Casper Ruud presque résigné face à Carlos Alcaraz et Jannik Sinner : « Actuellement, nous avons deux joueurs sur le circuit qui sont tota­le­ment injouables. Il faut accepter qu'ils évoluent dans un autre monde »

De passage en confé­rence de presse après le 14e titre de sa carrière décroché sur l’ATP 250 de Stockholm, Casper Ruud a été inter­rogé sur la manière d’en­rayer l’ac­tuelle domi­na­tion écra­sante de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. 

Et le Norvégien a humble­ment reconnu que l’Espagnol et l’Italien étaient tout simple­ment trop forts pour le reste du circuit. 

« Actuellement, nous avons deux joueurs sur le circuit qui sont tota­le­ment injouables, mais nous sommes une tren­taine à lutter pour progresser et saisir les oppor­tu­nités. Il faut accepter qu’ils évoluent dans un autre monde, les oublier et simple­ment essayer d’évo­luer pour les rendre plus humains. »

Publié le lundi 20 octobre 2025 à 14:42

