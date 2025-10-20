De passage en conférence de presse après le 14e titre de sa carrière décroché sur l’ATP 250 de Stockholm, Casper Ruud a été interrogé sur la manière d’enrayer l’actuelle domination écrasante de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
Et le Norvégien a humblement reconnu que l’Espagnol et l’Italien étaient tout simplement trop forts pour le reste du circuit.
« Actuellement, nous avons deux joueurs sur le circuit qui sont totalement injouables, mais nous sommes une trentaine à lutter pour progresser et saisir les opportunités. Il faut accepter qu’ils évoluent dans un autre monde, les oublier et simplement essayer d’évoluer pour les rendre plus humains. »
Publié le lundi 20 octobre 2025 à 14:42