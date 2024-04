« Faut‐il s’in­quiéter pour Novak Djokovic, actuel­le­ment sans coach ? ». C’est la ques­tion posée par nos confrères de L’Équipe suite à la sépa­ra­tion qui fait tant parler entre le numéro 1 mondial et son coach depuis 2019, Goran Ivanisevic, qui s’est d’ailleurs récem­ment exprimé sur les raisons de ce divorce.

Interrogé par le quoti­dien sportif fran­çais, l’an­cien 5e joueur mondial et actuel direc­teur du Masters 1000 de Paris, Cédric Pioline, estime que cette fin de colla­bo­ra­tion arrive à un moment étrange.

« Novak avait trouvé une forme d’équi­libre avec Goran (Ivanisevic), pour une asso­cia­tion fruc­tueuse en termes de victoires et de records. Le fait que la sépa­ra­tion inter­vienne à la suite d’une forme de contre­per­for­mances et au fait qu’il joue très peu depuis le début de l’année (3 tour­nois disputés) est un peu étrange. Quand bien même ils ont fait leur commu­niqué de presse où tout le monde est beau, gentil et s’aime pour toujours, ce timing inter­pelle. Roger Federer a tiré sa révé­rence, Andy Murray est proche de tirer le rideau et Rafael Nadal n’est pas là : je pense qu’il a donc perdu des repères de riva­lité natu­rels qui l’ac­com­pa­gnaient depuis vingt ans. Il les a tous dépassés et il y a proba­ble­ment une forme de décom­pres­sion, d’accomplissement. »