Cette histoire bouleversante d’une maman sur Djokovic

Une maman, accom­pa­gnée dans un parc de son mari et de ses deux enfants autistes, Luka et Peter, a eu la chance de croiser Novak Djokovic. Dans un témoi­gnage fort sur Instagram, elle raconte ce moment unique entre les deux jeunes fans et leur idole, parti­cu­liè­re­ment bien­veillant comme toujours à en croire les nombreuses anec­dotes de jeunes joueurs ou de passionnés de tennis sur le Serbe.

« Nikola (le père des deux enfants) s’ap­proche subti­le­ment : « Monsieur Novak, pouvons‐nous prendre une photo avec vous ? » Nole s’est approché, il a tendu la main à chacun de nous. Lui et Jelena (la femme de Nole, ndlr) étaient assis ensemble. J’étais un peu gênée de les déranger, mais il y avait peu de chances de le revoir. Il salua Peter. Luka s’est approché aussi très prudem­ment. Bien qu’il ait regardé Nole à la télé­vi­sion, il était un peu nerveux. Novak a attendu que Luka se calme pour prendre une photo. Il y a quelque chose chez cet homme qui fait écho à la dignité et à ce que j’en­seigne à mes enfants. Si nous trai­tons les gens avec respect et proté­geons nos idéaux, nous sommes sur la bonne voie pour devenir des personnes formi­dables. ‘Nous suivons le travail de votre fonda­tion, bravo et merci’,ai-je dit à la fin lorsque nous nous sommes dit au revoir », a confié cette dame qui avait fait un rêve prémonitoire.

« ‘Tu es vrai­ment une magi­cienne’, m’a dit mon mari après ce moment car quatre jours avant cela, je lui ai dis que j’avais rêvé de Novak, que je discu­tais avec lui de quelque chose sur le thème de la nutri­tion et du mode de vie. Et quatre jours plus tard, nous voilà dans le même parc, avec lui. Les miracles se produisent quand on rêve. Alors Luka sera un jour un cham­pion, lui aussi. »

Magnifique.