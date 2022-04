Chris Evert n’a pas loupé une miette des deux Masters 1000 améri­cains et des parcours de Rafael Nadal et de Carlos Alcaraz.

Après avoir encensé le jeune espa­gnol esti­mant qu’il avait envoyé un gros message d’aver­tis­se­ment à l’en­semble du circuit après son titre à Miami, l’an­cienne numéro une mondiale est revenue sur la demi‐finale entre Rafa et Carlos en Californie et plus préci­sé­ment sur les mots très élogieux du plus âgé envers le plus jeune.

« Quand Alcaraz a perdu contre Nadal à Indian Wells, Nadal parlait de lui et il a dit qu’il était humble, passionné et fort. Après qu’il ait dit tous ces super­la­tifs, je me suis dit : ‘attendez, il parle de lui‐même’ ». Et, bien sûr, c’est la raison pour laquelle il est l’hé­ri­tier présomptif de Nadal, car il possède toutes ces qualités intan­gibles qui sont si attrayantes. Comme l’hu­mi­lité et la passion, ainsi que les outils physiques, son mouve­ment et le fait qu’il n’a pas de faiblesses. Il a tout ce qu’il faut et je sais que je parle comme tout le monde quand je dis qu’il va gagner plusieurs tour­nois du Grand Chelem, mais il pour­rait atteindre les deux chiffres et devenir numéro un. Rien ne l’en empêche à mes yeux. »