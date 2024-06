Professionnel de 1985 à 1997 (71e mondial en 1987) et ancien entraî­neur de Monica Seles, Daniela Hantuchova ou encore Robin Soderling, Claudio Pistolesi est un person­nage bien connu du tennis italien.

Au cours d’une longue et très inté­res­sante inter­view accordée au site italien Fanpage, Pistolesi a évoqué avec beau­coup d’ad­mi­ra­tion le parcours et jeu de son jeune compa­triote, Jannik Sinner, désor­mais au sommet du tennis mondial.

« J’ai joué contre Agassi, Sampras et Becker, je me suis entraîné avec des joueurs comme Federer, Djokovic et Nadal. Mais en termes de propreté de coup et de puis­sance maxi­male avec un minimum d’ef­fort, je n’ai jamais vu quel­qu’un comme ça. Et puis, sa culture spor­tive est excep­tion­nelle quand on lit les inter­views qu’il donne, son équi­libre, sa séré­nité. C’est un concentré de qualité et même l’in­tel­li­gence arti­fi­cielle ne pour­rait pas créer un Sinner. »