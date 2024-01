Passionné de magie, le Français Constant Lestienne, 106e mondial ce lundi, a parlé de sa passion à Tennis Legend. Il a égale­ment expliqué partagé cet intérêt avec son compa­triote Gaël Monfils.

« La magie, il y a un joueur de tennis fran­çais qui est à fond dedans depuis deux ans. Il s’appelle Gaël Monfils. Le soir, on se voyait à Melbourne et on se faisait des petites sessions magie. Il a progressé très vite », a raconté le joueur de 31 ans.

Lestienne explique même que la magie l’aide en match. Impressionnant.