Etre un joueur du top 5 mondial vous profère d’ores et déjà un statut de star dans le monde du tennis, mais gagner un Grand Chelem vous fait passer au rang de star tout court.

Pour Jannik Sinner, tout cela est nouveau, et à 22 ans, ce n’est pas évident.

L’Italien, connu pour son carac­tère réservé, est surtout une personne très atten­tionnée, et alors qu’il célé­brait sa victoire avec son trophée dans Melbourne et qu’un petit garçon est venu le voir pour lui dire ‘Tu es ma plus grande source d’ins­pi­ra­tion’, Sinner lui a spon­ta­né­ment fait un câlin.

This young kid to Jannik Sinner :



“You’re my biggest inspi­ra­tion”



🥹 pic.twitter.com/f1ZR0Qbx8D — Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) January 29, 2024

Une belle réac­tion, révé­la­trice de la gentillesse du trans­alpin, et que ce petit garçon n’ou­bliera pas de sitôt.