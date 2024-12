71e joueur mondial au terme d’une saison 2024 contrastée malgré un beau parcours à Roland‐Garros (défaite en quatre sets face à Jannik Sinner en huitièmes de finale), Corentin Moutet a tenu à remer­cier tous ses fans et égale­ment son ancien coach, Petar Popovic, dans une belle lettre publiée sur ses réseaux sociaux.

« Salut tout le monde ! Je voulais prendre un moment pour vous remer­cier du fond du cœur. Cette année n’a pas été simple, avec des hauts et des bas. et surtout le fait de rater deux Grands Chelems. Mais malgré tout, vous avez été là, toujours à mes côtés, à me soutenir et à croire en moi. Votre présence et vos encou­ra­ge­ments m’ont énor­mé­ment aidé à avancer, et je suis vrai­ment recon­nais­sant de vous avoir. Un grand merci surtout à Petar Popovic mon coach avec qui je termine une belle colla­bo­ra­tion. Ces deux dernières années, marquées par ma bles­sure au poignet, n’ont pas été faciles, mais il a touiours cru en moi et m’a soutenu tout le long du parcours. Je lui souhaite le meilleur pour la suite, et je n’ou­blierai jamais tout ce qu’il a fait pour moi. Je me prépare à fond pour faire de 2025 une grande année. Merci encore pour votre soutien incon­di­tionnel, ça compte énor­mé­ment pour moi. Corentin. »