Auteur d’une saison 2024 rela­ti­ve­ment moyenne (22 victoires, 18 défaites pour aucun titre et aucune finale), Naomi Osaka a égale­ment fait parler d’elle en publiant en début d’année son premier livre auto­bio­gra­phique : Naomi Osaka : Her Journey to Finding Her Power and Her Voice Hardcover.

Du coup, la joueuse japo­naise a décidé de partager quelques extraits sur sa jeunesse où elle avait visi­ble­ment du mal à trouver sa place.

« En gran­dis­sant, je ne me suis jamais vrai­ment aimée. Je ne dirais pas non plus que je ne m’aimais pas. C’était une étrange contra­dic­tion de pensée : j’exis­tais, mais je n’avais pas d’émo­tion ou d’opi­nion forte liée à mon exis­tence, qu’elle soit posi­tive ou néga­tive. Cela étant dit, pour une raison quel­conque, quand j’étais jeune, je savais que j’au­rais préféré être quel­qu’un d’autre. Peut‐être une pop‐star, ou quel­qu’un de très célèbre et riche. Lorsque j’étais adoles­cente, j’avais l’ha­bi­tude de me comparer aux autres. Que ce soit parce que j’étais une adoles­cente stéréo­typée et que je pensais que mon corps n’était pas atti­rant parce que j’étais une athlète, ou parce que je me compa­rais à d’autres joueuses de tennis et que je pensais que je n’étais pas au niveau. »