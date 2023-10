Il y a quelques jours, Alex Corretja révé­lait que Rafael Nadal n’avait pas du tout aimé la sortie surpre­nant du direc­teur de l’Open d’Australie, Craig Tiley. Ce dernier avait annoncé la parti­ci­pa­tion de l’Espagnol à la prochaine édition du Grand Chelem austra­lien (14 au 28 janvier).

Au micro d’Eurosport, le consul­tant a expliqué pour­quoi son compa­triote n’avait aucun intérêt à se prononcer si rapidement.

« Après avoir été absent de la tournée pendant un certain temps, je pensais que ce serait Rafa lui‐même qui annon­ce­rait son retour, mais l’an­nonce du direc­teur de l’Open d’Australie a été une mauvaise chose pour tout le monde. Au début, j’ai pensé que c’était peut‐être quelque chose dont ils avaient discuté entre eux et qu’ils avaient planifié, mais après ce que Rafa a dit, je me suis dit qu’ils devraient faire très atten­tion à ce qu’ils disent à propos du retour de Rafa. L’Open d’Australie est dans presque trois mois, beau­coup de choses peuvent arriver et je ne pense pas qu’il soit néces­saire de se mettre la pres­sion en confir­mant que l’on sera là. Vous ne savez pas comment vous allez réagir, comment votre corps va se sentir après avoir commencé à jouer des sets, après avoir fait un peu plus de prépa­ra­tion physique. Comment votre corps va‐t‐il se comporter après avoir joué trois heures d’af­filée en une journée ? », a déclaré Alex Corretja, ex‐double fina­liste à Roland‐Garros.